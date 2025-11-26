İstanbul'da lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Olay, Tozkoparan Mahallesinde Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yaşandı.

9. Sınıf öğrencisi Yağız U. ve yine 9. Sınıfta okuyan bir öğrenci ile okulda tartıştı.

Daha önce tartışan öğrenciler okul çıkışında yine bir araya geldi.

BIÇAKLA KOLUNDAN YARALADI

Tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen öğrenci Yağız U.'ya bıçakla saldırdı.

Yağız U. kolundan yaralandı.

ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ

Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ

Yaralı öğrenci ambulans ile hastaneye götürülürken polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Öğrencilerin okul önünde kavga etmesi ve bir öğrencinin kolundan bıçaklanma anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.