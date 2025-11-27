İstanbul'da lise öğrencisini taciz ettiği iddia edildi: Şahıs, tekme tokat dayak yedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da taciz skandalı...

İstanbul Esenyurt Battalgazi mahallesi Cumhuriyet caddesinde dün 18:00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, okuldan çıkan Neşe Ö. isimli öğrenci yolda yürüdüğü esnada arkasından gelip rahatsızlık veren Saffet E. tarafından sözlü taciz edildi.

ARKADAŞLARI ŞÜPHELİYİ DARBETTİ

Genç kız duruma sinirlenip bağırmaya başladı.

Kızın çevrede bulunan arkadaşları bir anda toplanıp şüpheliyi darbetmeye başladı.

TV DÜKKANINA KAÇTI

Şüpheli, bir TV dükkanına girerek kaçmaya çalıştı ancak dükkana giren gençler adamı orada da dövmeye devam etti.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada genç kızın annesi de olay yerine geldi.

Polis ekipleri, şüpheli şahsı gözaltına aldı.