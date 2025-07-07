İstanbul'da lüks sitenin yönetim personelleri, kiracıya saldırdı

İstanbul Esenyurt’ta olaylı yönetim seçimleriyle gündeme gelen lüks sitede sular durulmuyor.

Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan lüks sitede, geçtiğimiz hafta yönetim seçimi yapılmış ve bu sırada yaşanan kavga medyaya yansımıştı.

Aynı sitede yine kavga çıktı.

SOPALARLA KİRACIYA SALDIRDILAR

İddiaya göre sitede kiracı olduğu öne sürülen vatandaş ile eski yönetim personelleri arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya döndü.

Sitenin bahçesinde oturan adama çok sayıda yönetim personeli sopalarla saldırdı.

O ANLAR KAMERADA

Bu duruma sinirlenen site sakini ise bıçakla karşılık vermeye çalıştı.

Yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.