İstanbul'da manevra yaparken kazaya neden oldu

- Beylikdüzü'nde hızla ilerleyen motosiklet, sola dönüş yapan otomobile çarptı.
- Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Salih A. yaralandı.
- Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Reşitpaşa Caddesi’nde dönüş yapmak için kavşağı kullanan sürücü yavaşladı.
Bu sırada hızla gelen Salih A. motosikletiyle otomobile çarparak yola savruldu.
YARALI HIZLA HASTANEYE KALDIRILDI
Bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedilen kazada, Salih A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.