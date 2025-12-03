İstanbul'da MasterChef Türkiye şampiyonuna ait hamburgerci haraç istenip kurşunlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Beylikdüzü'nde haraç çetesi dehşet saçtı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde yaşandı.

HAMBURGECİ KURŞUNLANDI

Televizyonda yayınlanan Masterchef isimli yemek programının şampiyonu Serhat Doğramacı'ya ait hamburgerci, gece saatlerinde kurşunlandı.

Hamburgercinin 3 gün önce açıldığı öğrenilirken, yanında bulunan ve Doğramacı'nın ortaklarına ait olduğu belirtilen kahveci de mermilerin hedefi oldu.

HARAÇ İSTENDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Geçtiğimiz günlerde yurtdışından bir telefon alan işyeri sahiplerinden haraç istendiği iddia edildi.

SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR

Serhat Doğramacı, 2020 yılında katıldığı MasterChef Türkiye yarışmasının ilk eleme turunda Mehmet Şef ile tartışma yaşamış ve o dönem çok konuşulmuştu.

Genç yaşına rağmen öz güveni ve profesyonelliğiyle dikkat çeken Doğramacı, sezona damgasını vuran isimlerden biri olmuştu.

Yarışmada Barbaros Yoloğlu ile final oynayan Serhat Doğramacı, ekranda ilk gözüktüğü anda söylediği sözü yerine getirerek şampiyon olmuştu.