İstanbul'da mekan çıkışı silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı Henüz bilinmeyen bir nedenle 4 kişiye düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan iki kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, yaralılardan biri tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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DHA

İstanbul'da dün akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

Beylikdüzü ilçesinde motosikletli kişi ya da kişiler, kafeden çıkarak araca binen Şuayip A. ve İdil B. ile 2 arkadaşına ateş etmeye başladı.

Motosikletliler saldırının ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.

Hastaneye kaldırıldılar

Olay sırasında kurşunların isabet ettiği Şuayip A. ve İdil B., olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

1 kişi hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Şuayip A. yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, İdil B.'nin tedavisi ise sürüyor.

Polis, saldırıya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"3-4 el silah sesi duydum"

Mahalle sakini Sait Gezer, "Motor sesi duydum, motor da sevdiğim için. Ondan sonra kalktım bir baktım 3-4 el silah sesi ondan sonra ben de korkudan çıktım çamlıktan dışarı, ne oluyor diye. Hiç görmedim yaralanan ölen falan." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)