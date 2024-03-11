İstanbul'da dün akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı.
Beylikdüzü ilçesinde motosikletli kişi ya da kişiler, kafeden çıkarak araca binen Şuayip A. ve İdil B. ile 2 arkadaşına ateş etmeye başladı.
Motosikletliler saldırının ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.
Hastaneye kaldırıldılar
Olay sırasında kurşunların isabet ettiği Şuayip A. ve İdil B., olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.
1 kişi hayatını kaybetti
Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Şuayip A. yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, İdil B.'nin tedavisi ise sürüyor.
Polis, saldırıya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
"3-4 el silah sesi duydum"
Mahalle sakini Sait Gezer, "Motor sesi duydum, motor da sevdiğim için. Ondan sonra kalktım bir baktım 3-4 el silah sesi ondan sonra ben de korkudan çıktım çamlıktan dışarı, ne oluyor diye. Hiç görmedim yaralanan ölen falan." dedi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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