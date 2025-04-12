İHA
Milyonlarca vatandaşa ev sahipliği yapan Megakent İstanbul'un en büyük sorunlarından biri, ulaşım çilesi.
CHP yönetimindeki İstanbul'da yıllardır çözülemeyen bu sorun katlanarak büyüyor.
Özellikle metrobüs hattındaki sık sık yaşanan arızalar, İstanbulluların günlük hayatını zorlaştırmayı sürdürüyor.
BİR METROBÜS ARIZASI DAHA
Bugün sabah saatlerinde bir arıza daha meydana geldi.
Sabah saatlerinde Beylikdüzü-Zincirlikuyu seferini yapan metrobüs Avcılar durağına yaklaşırken bir anda durdu.
YOLCULAR MAĞDUR OLDU
İşe ve okula yetişmeye çalışan vatandaşlar, sebeBi bilinmeyen arıza nedeniyle mağdur oldu.
Tüm yolcular, geçici olarak araçtan indirildi ve yeni bir metrobüs çağrıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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