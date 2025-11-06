Abone ol: Google News

İstanbul'da metrobüsün motor kısmında yangın çıktı

Edirnekapı Metrobüs Durağı’nda bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın, görevlilerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 22:24
  • İstanbul Edirnekapı'da bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
  • Şoför ve güvenlik görevlileri hızlı müdahale ederek yangını söndürdü.
  • Yangın nedeniyle kısa süreli aksayan seferler normale döndü.

Metrobüs yangınlarına bir yenisi daha eklendi...

Edirnekapı Şehitlik Durağı'nda, Zincirlikuyu istikametine seyreden metrobüsün motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

METROBÜS ŞOFÖRÜNDEN HIZLI MÜDAHALE

Durumu fark eden şoför, yolcuları hızla tahliye ederek yangın tüpüyle alevlere müdahale etti.

Metrobüs güvenlik görevlilerinin de desteğiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay yerine çağrılan çekici, aracı duraktan kaldırırken; yangın nedeniyle kısa süre aksayan seferler normale döndü.

