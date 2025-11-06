İstanbul'da metrobüsün motor kısmında yangın çıktı

- İstanbul Edirnekapı'da bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
- Şoför ve güvenlik görevlileri hızlı müdahale ederek yangını söndürdü.
- Yangın nedeniyle kısa süreli aksayan seferler normale döndü.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Metrobüs yangınlarına bir yenisi daha eklendi...
Edirnekapı Şehitlik Durağı'nda, Zincirlikuyu istikametine seyreden metrobüsün motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.
METROBÜS ŞOFÖRÜNDEN HIZLI MÜDAHALE
Durumu fark eden şoför, yolcuları hızla tahliye ederek yangın tüpüyle alevlere müdahale etti.
Metrobüs güvenlik görevlilerinin de desteğiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Olay yerine çağrılan çekici, aracı duraktan kaldırırken; yangın nedeniyle kısa süre aksayan seferler normale döndü.