İstanbul'da meydan savaşı: 3 kişi sopa ve tekmeyle 1 kişiye saldırdı

İstanbul'un Fatih ilçesinde ortalık bir anda karıştı.
Tahtakale Mahallesi'nde yaşanan olayda sokakta yürüyen 3 kişi, henüz bilinmeyen bir sebeple başka bir kişi ile tartışmaya başladı.
ÜÇ KİŞİ TEK ADAMA SALDIRDI
Tartışmanın büyümesi üzerine 3 kişi, tekme ve sopayla 1 kişiye saldırdı.
Kavga, çevredekilerin araya girmesi ile sona erdi.
O ANLAR KAMERADA
Yaşananlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, saldırıya uğrayan kişinin yere düştüğü ve tekme atarak kurtulmaya çalıştığı anlar yer alıyor.