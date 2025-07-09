İstanbul'da meydan savaşı: 3 kişi sopa ve tekmeyle 1 kişiye saldırdı Fatih ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan kavgada 3 şahıs tekme ve sopayla 1 kişiye saldırırken o anlar bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.