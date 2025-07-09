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İstanbul'da meydan savaşı: 3 kişi sopa ve tekmeyle 1 kişiye saldırdı

Fatih ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan kavgada 3 şahıs tekme ve sopayla 1 kişiye saldırırken o anlar bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

DHA DHA
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İstanbul'un Fatih ilçesinde ortalık bir anda karıştı. 

Tahtakale Mahallesi'nde yaşanan olayda sokakta yürüyen 3 kişi, henüz bilinmeyen bir sebeple başka bir kişi ile tartışmaya başladı.

ÜÇ KİŞİ TEK ADAMA SALDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine 3 kişi, tekme ve sopayla 1 kişiye saldırdı.

Kavga, çevredekilerin araya girmesi ile sona erdi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, saldırıya uğrayan kişinin yere düştüğü ve tekme atarak kurtulmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

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