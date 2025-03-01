Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan 3 buçuk yaşındaki Deniz Boran Balcı, henüz 2 yaşının başındayken denge bisikleti ve ardından elektrikli bisiklet ile tanıştı.

Daha sonrasında, Balcı çiftinin ilk ve tek çocuğu Deniz Boran Balcı, ailesinin sayesinde motocross'a uygun tipte minik bir motosiklete kavuştu.

MOTOCROSS YARIŞMALARINA KATILMASI BEKLENİYOR

Tam teçhizatlı koruma kıyafetiyle babasının yanında Büyükçekmece'de kumsalda antrenman yapan minik çocuk izleyen vatandaşların ise büyük beğenisini topladı.

Minik Deniz'in 5 yaşından itibaren ise dünya çapında yaşıtlarının olduğu motocross yarışmalarına katılması bekleniyor.

"BİR BAKTIK DENGE BİSİKLETİ İLE İYİ GİDİYOR BÜTÇEMİZİ ZORLADIK"

Deniz'in babası Nihat Balcı, 3 buçuk yaşındaki oğlunun 7 aydır motocross ile ilgilendiğini ifade ederek, şöyle dedi:

Önce bisiklet vardı onunla başladı. Sonrasında pedallı bisiklete geçtik. Ben biraz önünü açtım. Denge ile arası çok iyiydi. Bir baktık denge bisikleti ile iyi gidiyor bütçemizi zorladık elektrikli bisiklet aldık. Motorun başlangıcı o oldu. Elektrikli bisiklette çok iyiydi. Türkiye'de çok fazla yok ama internetten görüyoruz yurt dışında çocuklar çok güzel işler yapıyorlar.

"ÖNEMLİ OLAN AİLENİN ÖNÜNÜ AÇMASI"