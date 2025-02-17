İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Bal Sokak'ta park halinde bulunan bir motosiklet, gece saatlerinde kimliği belirsiz şüphelilerce çalındı.
Motorunu park ettiği yerde bulamayan araç sahibi ise durumu polise bildirdi.
Piyasa değeri yaklaşık 280 bin lira olduğu öğrenilen motosiklet için çalışma başlatıldı.
GPS SAYESİNDE BULUNDULAR
Bu kapsamda güvenlik kameraları incelendi.
Motosiklet sahibinin GPS takip cihazının olduğunu belirtmesi üzerine sinyal üzerinden motosikletin yeri tespit edildi.
4 GÖZALTI
Adrese baskın yapan polisler, 4 şüpheliyi yakaladı.
Ayrıca motosikleti de ele geçirdi.
HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
Öte yandan hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, motosikletli 2 hırsızdan birisi aşağı iniyor.
Daha sonra park halindeki motosikleti önce sürüklüyor ardından da yokuş aşağı ittikten sonra binip çalıyor.
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