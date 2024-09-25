İstanbul'da nakliyat kamyonu devrildi: 1 yaralı Üsküdar'da ev eşyası taşıyan kamyonet sürücüsü, yolda düşen demir parçasından kaçmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada kamyonet yan yatarken, sürücü ise araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

İHA

İstanbul'da yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi.

Üsküdar ilçesi Ünalan Mahallesi'nden ev eşyası yüklenerek yola çıkan kamyonun sürücüsü Metin Kantekin, Göztepe Köprüsü üzerinde seyir halindeyken başka araçtan yola düşen malzemeden kaçmak için manevra yapmaya çalıştı.

KAZADAN KAÇARKEN KAZA YAPTI

Kamyonet ise bir anda sürücünün kontrolünden çıkarak otoyola devrildi.

Devrilme sonucu kamyonet şoförü Kantekin araçta bilincini kaybetti.

YARALI SÜRÜCÜ KURTARILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kontrollü şekilde araçtan çıkarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kantekin çevredeki hastaneye sevk edildi. Araçta bulunan 2 kişi ise yara almadan kurtuldu.

"ŞOFÖR HAMLE YAPINCA KAMYON DEVRİLDİ"

Araçta bulunan Bahtiyar Ataysın, “Önde araba gidiyordu, demir ondan mı düştü bilmiyorum. Bizim şoför de gördü ve hamle yaptı. Direkt devrildi, arkadaş bayıldı ama ciddi durumu var mı bilmiyorum. Araçta ev eşyası taşıyorduk” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)