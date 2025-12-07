İstanbul'da narkotik operasyonu: Yaklaşık 10 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi Kağıthane'de uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından evde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olduğu öğrenilen uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan Z.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Kağıthane'de Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirledi. Bunun üzerine ekipler adrese operasyon düzenledi. Girilen evde Z.A. isimli şüpheli yakalandı. 10 MİLYON LİRA DEĞERİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ Evde yapılan aramalarda 2 kilo 183 gram kokain, 1 kilo 324 gram marihuana, bir miktar kubar, 20 adet uyuşturucu hap, 1 litre amonyak, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu öğrenildi. ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI Diğer yandan gözaltına alınan Z.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Z.A. çıkarıldığı mahkemede 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

