İstanbul'da oğlunu ve eşini öldüren adam tarlasına gömdü Boşanma aşamasında olduğu eşini ve oğlunu öldüren zanlı polis ekipleri tarafından yakalanırken, emniyette verdiği ifadede cesetleri tarlasına gömdüğünü itiraf etti.

DHA

Kadın cinayetinin adresi bu sefer İstanbul oldu...

Emekli polis Cengiz Bedir ile boşanma aşamasında olan ve oğlu Tarık Bedir ile birlikte yaşayan Zeynep Bedir ve oğlundan bir süredir haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.

Uzaklaştırma kararı varmış

Polis, kayıp anne ile oğlunun bulunması için başlattığı çalışma kapsamında, boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Cengiz Bedir'i teknik ve fiziki takibe aldı.

Ekipler harekete geçti

Bedir'in, Kırklareli'nin Çeşmeköy'de evi ve tarlası bulunduğunu ve zaman zaman köye gidip geldiğini belirleyen polis, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ile ortak çalışma başlattı.

Tarlasına gittiği tespit edildi

Ekiplerin yaptığı çalışmada, Bedir'in dün akşam saatlerinde otomobiliyle köye geldiği ve hava karardıktan sonra tarlasının bulunduğu alana gidip geldiği tespit edildi.

Gözaltına alındı

Yağmur nedeniyle araçların girip çıkmakta zorlandığı araziye gittiği belirlenen Bedir, İstanbul'da polis tarafından gözaltına alındı.

Tarlaya gömdüğünü itiraf etti

Bedir'in eşi ve oğlunu silahla öldürdükten sonra Kırklareli'nin Çeşmeköy'deki tarlasına gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Cesetler çıkarıldı

Jandarma ve polis ekipleri, bugün yaptığı çalışmada Zeynep Bedir ile oğlu Tarık Bedir'in cansız bedenini gömülü olduğu tarladan çıkardı.

Anne ile oğlunun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)