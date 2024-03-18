İstanbul'da okul servisinin önünü kesmeye çalıştı: Arabada çocuk var... Kağıthane’de bir otomobil sürücüsü, içinde çocuk bulunan okul servisini yolda sıkıştırarak önünü kesmeye çalıştı. Okul servisini uzun süre takip ederek durdurmaya çalışan magandayı, servis sürücüsü “Arabada çocuk var” diyerek uyardı.

İHA

İstanbul Kağıthane Hasbahçe’de önceki hafta Çarşamba günü yaşanan olayda bir sürücü iddiaya göre, yol verme tartışması nedeniyle içinde çocuk bulunan bir öğrenci servisini yol ortasında sıkıştırarak önünü kesmek istedi.

Araçların fazla yakınlaşmasından dolayı servis minibüsünün aynasının kırıldığı öne sürüldü.

Dakikalarca süren kovalamacanın ardından okul servisinin önüne geçerek duran şahıs, aracından inmek istedi.

Okul servisinin önünü kesmek istedi: Arabada çocuk var...

Bu esnada servis sürücüsü aracın yanından geçerek, “Arabada çocuk var” diyerek oradan uzaklaştı.

Servis sürücüsü ve araçta bulunan çocuğun yaşadığı korku anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerin ardından harekete geçen Sivil Trafik polisleri, yaptığı çalışmalar sonucunda iki sürücüyü de tespit etti.

Okul servisinin önünü kesmek isteyen 34 BRY 293 plakalı araç sürücüsü Serdar K. isimli sürücüye “Trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme” maddesinden bin 506 lira ve “Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ve saygısızca araç kullanmak” maddesinden 590 lira ceza kesildi.

Ceza üstüne ceza kesildi

34 LSN 746 plakalı okul servisini kullanan Alp K. isimli sürücüye ise, “Trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek” maddesinden bin 506 lira, “Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ve saygısızca araç kullanmak” maddesinden 590 lira, “Seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını ele alarak kullanmak” maddesinden bin 506 lira, “Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak” maddesinden 6 bin 439 lira, “Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları motorlu araçları sürmeleri” maddesinden 6 bin 439 lira, araç sahibine de kullandırmadan dolayı aynı miktarda 6 bin 439 lira olmak üzere toplamda her iki sürücüye 25 bin 15 lira para cezası kesildi. Ayrıca 34 LSN 746 plaka sayılı servis aracı trafikten men edildi.

Her iki sürücüye de adli işlem yapıldı

Ayrıca olayın ardından elinden yaralandığını söyleyen Alp K., hastanede darp raporu aldıktan sonra emniyete giderek şikayette bulundu.

Alp K.’nın trafikte kavga yaşadığı diğer sürücü Serdar K. da şikayetçi oldu.

Olayla ilgili Alp K.’ya “mala zarar verme” suçundan adli işlem yapılırken, Serdar K.’ya ise “kasten yaralama” ve “mala zarar verme” suçlarından adli işlem yapıldı.

İşlemlerin ardından her iki sürücü de savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)