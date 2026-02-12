İstanbul'da Onur'un ölümüne neden olan tır şoförü hakkında 6 yıla kadar hapis istemi

24 Mart 2025 günü İstanbul'un Avcılar ilçesi Firuzköy Bulvarı'nda feci bir kaza meydana geldi.

Sanık Hüseyin Saraç'ın (40) idaresindeki tırın, Onur Sönmemiş'in (20) motosikletine çarpması sonucu kazanın meydana geldi.

Kazada Sönmemiş hayatını kaybetti.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, trafik bilirkişisi raporunda sanığın manevraları düzenleyen genel şartlara uymadığı anlaşıldığından asli kusurlu olduğu, maktulün ise dikkatsiz, tedbirsiz araç sevk ve idare ettiği için tali kusurlu olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Sanığın ifadesinde suçlamayı kabul etmediği de belirtildi.

Bugün, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Hüseyin Saraç, Onur Sönmemiş'in annesi müşteki Dilek Sönmemiş ve taraf avukatları katıldı.

"MAKTULÜN BENİ GÖRMEMESİNİN SEBEBİ ÇOK HIZLI OLMASIDIR"

Sanık Hüseyin Saraç savunmasında, "Olay sırasında ben dışarıda bir kontrolcü ya da bayrakçı kullanmadım. tır kullanıcıları İstanbul’da gün içerisinde çok sayıda manevra yapmaktadır. Her seferinde dışarıda kontrolcü bulundurmanın mümkünatı yoktur, ben uzaktan geliyordum, firmanın benim geldiğimi bilip kontrolcü çıkartmasının mümkünatı da yoktur. Ben iki kere sinyal verdim, dörtlülerimi yaktım, arkadaki iki araç ve motorlu beni görüp durdular, maktulün beni görmemesinin sebebi çok hızlı olmasıdır ve onun kusurundan kaynaklıdır" dedi.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTEMİ

Duruşmada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanık Saraç'ın üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı bu nedenle sanık hakkında 'Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile 3 aydan az ve 3 yıldan fazla olmamak üzere ehliyetinin geri alınması talep edildi.