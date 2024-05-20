Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da otele silahlı saldırı kamerada

İstanbul'da otele silahlı saldırı kamerada Küçükçekmece'de 24 yaşındaki Fırat Emir Mert'in silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü otel ve otelin başka bir şubesi kurşunlandı. Ekipler, saldırıların Fırat Emir Mert cinayetiyle ilgili olabileceğini değerlendirirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.