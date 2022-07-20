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    İstanbul'da otobüs durağında ahlaksız hareket yapan şüpheli tutuklandı

    İstanbul Arnavutköy'de durakta otobüs bekleyen kadına cinsel organını gösteren FETÖ'den ihraç edilen eski polis, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 20.07.2022 - 17:52
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 17:57
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    İstanbul'da otobüs durağında ahlaksız hareket yapan şüpheli tutuklandı

    Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy’de yaşanan olayda, işine gitmek üzere otobüs durağına gelerek beklemeye başlayan kadın, bir erkeğin teşhirine maruz kalarak hayatının şokunu yaşamıştı.

    Durakta bulunan adam, kadına cinsel organını gösterip teşhircilik yaparak kadını rahatsız etmişti. Bunun üzerine kadın, elindeki telefonuyla şahsı gizlice görüntüledikten sonra duraktan çıkarak çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istemişti.

    Kadın şikayetçi oldu

    Kadının yardım istediği şahısların geldiğini gören duraktaki teşhirci kaçıp, izini kaybettirmişti. Polis merkezine giden kadın, yaşadığı olayı anlatıp görüntüleri göstererek şikayetçi olmuştu.

    İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahsın Fetullahçı terör örgütüne (FETÖ) üye olmaktan dolayı polislikten ihraç edilen M.A. isimli şahıs olduğunu tespit etmişti. Polis ekipleri, yaptığı çalışmalar neticesinde M.A.’yı iş yerinde gözaltına alarak polis merkezine götürmüştü

    İstanbul'da durakta ahlaksız hareket VİDEO ARŞİV

    Yeniden gözaltına alınarak, tutuklandı

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen teşhirci, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

    İHA'da yer alan habere göre, Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli kontrol kararına yapılan itiraz üzerine, şüpheli şahıs dün tekrar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İstanbul da otobüs durağında ahlaksız hareket yapan şüpheli tutuklandı #1

    İstanbul da otobüs durağında ahlaksız hareket yapan şüpheli tutuklandı #2

    İstanbul da otobüs durağında ahlaksız hareket yapan şüpheli tutuklandı #3

    İstanbul da otobüs durağında ahlaksız hareket yapan şüpheli tutuklandı #4


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