İstanbul'da otobüs durağında havaya ateş açtı: Arkadaşına cep telefonuyla kaydettirdi

- Kağıthane'de bir kişi, İETT otobüs peronunda havaya ateş açtı.
- O anları yanındaki arkadaşına cep telefonuyla kaydettirdi ve olay yerinden uzaklaştı.
- Olay, bir otobüs şoförü tarafından da cep telefonuyla görüntülendi.
İstanbul Kağıthane'de saat 15.30 sıralarında Emniyet Evler Mahallesi'ndeki İETT otobüslerinin bulunduğu peronlar bölgesine otomobiliyle gelen bir kişi, belinden çıkardığı silahla havaya 2 el ateş etti.
Yanındaki arkadaşı ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
"ADAMLAR GÜNDÜZ VAKTİ SİLAH SIKTI"
Ateş eden şüpheli ve arkadaşı olayın ardından araca binerek uzaklaştı.
Peronda bulunan bir otobüs şoförü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip "Adamlar gündüz vakti silah sıktı, gidiyor" diyerek duruma tepki gösterdi.