İstanbul'da otobüs durağında havaya ateş açtı: Arkadaşına cep telefonuyla kaydettirdi

Kağıthane'de otomobiliyle otobüs durağına giden bir kişi, havaya ateş açtı. O anları arkadaşına cep telefonuyla kamerasıyla kaydettiren şüpheli otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı.

Yayınlama Tarihi: 07.12.2025 17:22
  • Kağıthane'de bir kişi, İETT otobüs peronunda havaya ateş açtı.
  • O anları yanındaki arkadaşına cep telefonuyla kaydettirdi ve olay yerinden uzaklaştı.
  • Olay, bir otobüs şoförü tarafından da cep telefonuyla görüntülendi.

İstanbul Kağıthane'de saat 15.30 sıralarında Emniyet Evler Mahallesi'ndeki İETT otobüslerinin bulunduğu peronlar bölgesine otomobiliyle gelen bir kişi, belinden çıkardığı silahla havaya 2 el ateş etti.

Yanındaki arkadaşı ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

"ADAMLAR GÜNDÜZ VAKTİ SİLAH SIKTI"

Ateş eden şüpheli ve arkadaşı olayın ardından araca binerek uzaklaştı.

Peronda bulunan bir otobüs şoförü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip "Adamlar gündüz vakti silah sıktı, gidiyor" diyerek duruma tepki gösterdi.

