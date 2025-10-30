Abone ol: Google News

İstanbul'da otomobil tırın altına girdi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Edirne istikametinde seyreden otomobil, aynı istikamette ilerleyen tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü kurtarılamadı.

Yayınlama Tarihi: 30.10.2025 10:52
  • İstanbul Silivri'de otomobil tıra çarptı.
  • Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
  • Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

İstanbul'da korkunç kaza....

Silivri, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Edirne istikametinde seyreden otomobil, aynı istikamette ilerleyen tıra arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ KAZADA CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürerken otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği öğrenildi. 

