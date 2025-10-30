İstanbul'da otomobil tırın altına girdi

- İstanbul Silivri'de otomobil tıra çarptı.
- Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
- Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
İstanbul'da korkunç kaza....
Silivri, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Edirne istikametinde seyreden otomobil, aynı istikamette ilerleyen tıra arkadan çarptı.
SÜRÜCÜ KAZADA CAN VERDİ
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürerken otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği öğrenildi.