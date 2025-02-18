DHA

İstanbul'da ilginç bir hırsızlık vakası yaşandı.

Şişli ilçesinde bulunan bir tatlı dükkanını hedef alan hırsızlar, bu defa dekor çaldı.

Gece saatlerinde dükkanın önünden geçen 2 şüpheli, işletmenin dış duvarında asılı olan oyuncak ayıyı fark etti.

DUVARA TIRMANIP DEKORU ÇALDI

Şüphelilerden biri duvara tırmanıp, oyuncak ayıyı yerinden aldı.

Ayıyı kucağına alıp giden şüphelileri bir vatandaş fark edip, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

"BEĞENDİM DE ALDIM"

Hırsızlığı gören vatandaş arkalarından seslenerek "Beyler ayıp olmuyor mu?" dedi.

Oyuncak ayıyı alan şüpheliler ise kendilerini kayda alan vatandaşa "Beğendim de aldım" sözleriyle karşılık verdi.

Şüpheliler daha sonra yürüyerek olay yerinden ayrıldı.

İŞLETME SAHİBİNE ULAŞTI

Sabah saatlerinde gelen iş yeri sahibi Uğur Yürtsü (37) oyuncak ayının yerinde olmadığını gördü.

Oyuncak ayının çalındığı anları çeken kişi ise sosyal medyadan Uğur Yürtsü'ye ulaşarak çektiği görüntüleri gönderdi.

"ÇOCUKLAR İÇİN KOYMUŞTUK"

Olayla ilgili konuşan Uğur Yürtsü, "Ben çıktıktan sonra 2 tane kişi gelip ayıya bakıyor. Görüntüyü çeken kişi bana sosyal medyadan ulaştı. Ayıyı kopartıp kaçtılar, aldılar ve gittiler. Kişinin uyarılarına bakmadan 'Beğendim aldım' demişler.

Kişi 'Ayıp değil mi' diyor. Onlar da 'Beğendim aldım' diyor. Biz bunu insanlar gülümsesin diye koyduk. Hani tebessüm etsinler, insanların yüzü zaten gülmüyor. Çocuklar için falan koymuştuk. Ancak böyle bir hırsızlık gerçekleşti." dedi.

"BİR İNSAN GERÇEKTEN AYI ÇALMAZ"

Yürtsü, "İş yerini açalı 15 gün kadar oldu, talihsizlik diyelim. Bir insan da gerçekten ayı çalmaz. O yüzden ayımızı geri getirsinler. Getirirse şikayetçi olmayacağım ama getirmezse arsızlığı devam edecektir diye düşünüyorum.

Bu konu diğer insanları da ilgilendiriyor. Uyarılara rağmen bunu yapan kişi her şeyi yapar. Burada böyle bir şey olduğunu hiç duymadım. Burası işlek bir cadde, bu kadar rahat davranmaları neyi ifade ediyor, neden yaptılar onu da bilmiyorum. Geri getirirlerse memnun oluruz." diye konuştu.