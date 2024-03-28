DHA
İstanbul Avcılar Denizköşkler Mahallesi'ndeki bir markete sabah erken saatlerde kamyonetle gelen iki kişiden biri, paletleri çaldı.
İsmi henüz öğrenilemeyen şahıs, boş plastik meyve kasalarını yan tarafa taşıyarak ahşap paletleri tek tek araca yükledi.
Esnafa çağrı
Paletleri kamyonete yükleyerek uzaklaşan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
İş yeri sahibi ise buna benzer hırsızlık olaylarının arttığını, esnafın daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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