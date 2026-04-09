Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet ve yolsuzluk soruşturması sonrası gözler bugün yapılacak başkan vekilliği seçimlerine çevrildi.

CHP'li eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in 'usulsüzlük', 'rüşvet' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçlamaları kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Bu süreçte belediye başkanlığı görevi geçici olarak Vali Yardımcısı Hulusi Doğan'a verildi.

Belediye meclisi yeni başkan vekilini belirlemek için toplandı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AK PARTİ'YE GEÇTİ

İlk tur oylamada AK Parti'nin adayı Şahin Biba, 61 oy aldı.

Ancak Başkan Vekili'nin seçilebilmesi için gerekli olan 71 oy sağlanamadı.

Bu nedenle seçim ikinci tura kaldı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AK PARTİ'YE GEÇTİ

3'te 2 çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle yeni başkan vekili 3. turda belli oldu.

Tamamlanan seçim sonrası Bursa Büyükşehir Belediye Başkan vekilliği seçimlerini AK Parti adayı Şahin Biba kazandı.

"BU KARAR MİLLETİMİN İRADESİNİN TECELLİSİDİR"

Seçimin ardından açıklama yapan Biba, şunları söyledi:

"Meclisimizin aldığı bu karar milletimin iradesinin tecellisidir. Millet iradesine saygı, sandıkla oluşan meclis çoğunluğuna da saygı duymayı gerektirir."

SEÇİM ÖNCESİ ARBEDE YAŞANDI

Belediye meclisinde yapılacak başkan vekili seçimi öncesi CHP'liler ile polis arasında arbede yaşandı.

Binaya girmek isteyen kalabalığa biber gazıyla müdahale edildi.

CHP ADAY GÖSTERMEDİ

Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey’in yerine geçici olarak Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan görevlendirdi.

Başkan vekilliği seçimi için AK Parti, Belediye Meclis Üyesi Şahin Biba'yı aday gösterdi.

CHP, aday göstermeme kararı aldığını açıkladı.