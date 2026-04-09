Bursa'daki seçimi engelemeye çalışan CHP'li vekil: Bu İsrail'in zulmü

CHP'li belediyeler yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla çalkalanıyor.

Yolsuzluk çarkına karşı birçok belediyeye yönelik operasyonlar gerçekleştirilirken arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi de yer aldı.

CHP'li eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in 'usulsüzlük', 'rüşvet' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçlamaları kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.

BAŞKANVEKİLİ SEÇİLDİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan vekilliği seçimlerini AK Parti adayı Şahin Biba kazandı.

CHP, başkanvekili seçiminde aday göstermeme kararı almıştı.

POLİSE SALDIRDILAR

Ancak CHP'nin bu kararına rağmen bir grup partili belediyenin önüne giderek seçime engel olmaya çalıştı.

Şahıslar ile güvenlik tedbirleri alan polisler arasında arbede yaşandı.

"BU NETANYAHU'NUN SÖZLERİ DEDİ"

Grubun içinde CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da bulunurken Alaca'nı. sarf ettiği sözler tartışma yarattı.

Kayışoğlu, asla seçim haklarından vazgeçmeyeceklerini söyleyen Kayışoğlu, "Bu Netanyahu'nun zulmü, bu İsrail'in zulmü." dedi.

POLİS MÜDAHALE ETMEK ZORUNDA KALDI

Öte yandan polis ekipleri kendilerine fiziksel müdahalede bulunmaya çalışan göstericilere karşı biber gazı kullandı.

Yaşanan arbede sonucu bazı polis memurlarının da yaralandığı belirtildi.

GÜVENLİK EKİPLERİNİ SUÇLADI

Polisleri İsrail ile bir tutmaya çalışan Kayışoğlu, hastaneden yeni bir video paylaştı.

CHP'li vekil "Biz Bursalıların iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.