İstanbul'da parasını alamadığı patronunu 6 yerinden bıçakladı Daha önce çalıştığı iş yerini basıp dükkan sahibi 6 yerinden bıçaklayan şahıs olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

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İHA

İstanbul'da yaşanan bıçaklı saldırı kanlı bitti.

Olay, 14 Şubat tarihinde Esenkent ilçesinde bulunan bir börekçide gerçekleşti.

Para mevzusundan tartışma çıktı

Daha önce börekçide çalışan Kadir S., para konusunda tartışıp ücretini alamadan ayrıldığı iş yerine geldi.

Dükkan sahibi Ozan Zeki Demir ile tartışmaya başladı.

6 yerinden bıçaklandı

Tartışma kısa süre içinde hararetlenerek kavgaya dönüşünce Kadir S., iş yeri sahibi Demir'i 6 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı

Saldırıda yaralanan iş yeri sahibi Demir, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

O anlar kameralara yansıdı

Öte yandan polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.

Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Eski çalışanıyla para konusunda tartışma olduğu söyleniyor"

Konuyla ilgili konuşan esnaf Erhan Özdemir, “Yan dükkandan bağrışma seslerini duyduk. Ne olduğunu merak edip gittiğimizde komşumuzun bıçaklanarak yerde yattığını gördük. Hemen ambulansı aradık. Alıp götürdüler. Öğrendiğimiz kadarıyla eski çalışanıyla para konusunda tartışma olduğu söyleniyor.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)