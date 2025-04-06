İstanbul Pendik'deki semt pazarında yürüyen bir vatandaş, fenalaşarak yere düştü.
Epilepsi hastası olduğu öğrenilen şahıs, nöbet öncesinde eliyle yardım işareti yaptı.
DÜŞTÜĞÜ SIRADA KAFASINI ÇARPTI
Ardından yere yığılan vatandaş düşme esnasında kafasını yere çarptı.
Vatandaşa ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan şahıs hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
"İLK MÜDAHALEYİ, ÇEVREDEKİLER YAPTI"
Görüntülerde, vatandaşın dengesini kaybederek yere düştüğü ve çevredeki kişilerin yardıma koştuğu görüldü.
Pazar esnafından Mehmet Çelik, "Kalabalık gördüm, amca yerde yatıyordu. Başını yere vurmuştu. Ambulans geldi, hastaneye götürüldü. İlk müdahaleyi çevredeki arkadaşlar yaptı" dedi.
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