İstanbul'da PKK'lı zanlının talimatıyla silahlı saldırı yapan 4 kişi tutuklandı Sultangazi'de el yapımı patlayıcının firari PKK’lı Bilal İmar’ın talimatıyla, eşine gözdağı vermek için sokağa bırakıldığı öğrenildi. İmar’ın talimatıyla Arnavutköy’de de İmar'ın boşanma aşamasındaki eşine ait bir adrese silahlı saldırı düzenleyen 4 kişi gözaltına alındı.

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DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Arnavutköy’de bir eve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı ve 16 Eylül Pazartesi günü Sultangazi'de bulunan el yapımı patlayıcıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve yurtdışında bulunan Bilal İmar'ın eşiyle boşanma aşamasında olduğu, söz konusu eylemleri de eşine gözdağı vermek için yaptırdığı belirlendi.

4 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

İmar’ın talimatıyla eylemleri gerçekleştiren S.K., A.O., Y.I., E.B. isimli 4 şüpheli tespit edildi.

UZUN NAMLULU SİLAH, TABANCA VE FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Polis, şüphelilerin yakalanması için 19 Eylül Perşembe günü belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların kullandığı silahların Sultangazi’de 2 ayrı adreste saklandığı belirlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda ise, 1 adet AK-47 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve bu silahlara ait 93 adet fişek ele geçirildi.Ayrıca silahları ikametinde bulunduran ve silahları sakladığı değerlendirilen B.Ö.O. ile O.Ş. isimli 2 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Konuyla ilgili yakalanan 6 şüpheli, 22 Eylül’de adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden E.B. ve Y.I. adli kontrol şartıyla serbest kalırken 4 kişi ise tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)