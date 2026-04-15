Baykar K2 Kamikaze İHA, bir testi daha başarıyla tamamladı

Türkiye savunma sanayisinde yerli ve millî üretim kapasitesini artırmaya yönelik stratejik adımlarını hızlandırdı.

Kara, hava ve deniz platformlarında geliştirilen yeni nesil sistemler ile dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen Türkiye, insansız hava araçlarından zırhlı araçlara, füze sistemlerinden elektronik harp teknolojilerine kadar geniş bir alanda önemli projeleri hayata geçirdi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SÜRÜ UÇUŞ TESTLERİNDE BAŞARI SAĞLANDI

Bu gelişmeler ışığında Baykar'ın öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği K2 Kamikaze İnsansız Hava Aracı (İHA) da, testlerine devam ediyor.

Gelişmiş yapay zeka ve otonomi algoritmaları ile donatılan platform, uçuş testlerini sürdürüyor.

5 adet K2 Kamikaze İHA, Yapay Zeka Otonom Sürü Uçuş ve Hava Devriye testini başarıyla tamamladı.