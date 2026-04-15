ABD'de kimyasal sızıntı alarmı: Yük treni raydan çıktı

ABD'nin New Jersey eyaletinde yük treninin vagonları raydan çıkarak devrildi. Bölgede kimyasal sızıntı alarmı verildi.
ABD'nin New Jersey eyaletindeki North Bergen'de meydana gelen tren kazasında yük treninin 13 vagonu raydan çıktı.
Tonnelle Bulvarı yakınlarında gerçekleşen olayda vagonlardan en az birinden kimyasal madde sızması üzerine bölgeye tehlikeli madde ekipleri sevk edildi.
SIZINTIYI KONTROL ALTINA ALMA ÇABASI
Kaza nedeniyle Route 3 otoyolu ve çevre yollar trafiğe kapatıldı.
Yetkililer sızıntıyı kontrol altına almak için çalışma başlattı.
