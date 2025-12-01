Abone ol: Google News

İstanbul'da plastik üretim imalathanesinde yangın: Müdahale sürüyor

Başakşehir Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin devam ettiği öğrenildi.

Yayınlama Tarihi: 01.12.2025 12:48
  • Başakşehir Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde bir plastik imalathanesinde yangın çıktı.
  • Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
  • Müdahalenin sürdüğü bildirildi.

İstanbul Başakşehir'de plastik üretilen bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'ndeki üç katlı plastik imalathanesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

