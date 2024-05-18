İstanbul'da polisle çatışarak hayatını kaybeden şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

İstanbul'da akşam saatlerinde polislere ateş açıldı..
Arnavutköy'ün Taşoluk Mahallesi Candaner Sokak'ta meydana gelen olayda, polis ekipleri Kavakdibi Sokağı üzerinde bulunan metruk binayı uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili kontrole gitti.
Bina çevresinde çalışma yapan ekipler vatandaştan gelen beyan üzerine yabancı araçlar üzerinde kimlik kontrolü yapmak istemiş bu sırada sokakta araç içinde bulunan 2 şüpheli polisi görünce silah çekerek kaçmak istedi.
Polis ekipleri ile şüpheliler arasında çatışma çıkarken, olayda Erhan K. isimli şüpheli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Hakan Ç. isimli şüpheli ise tedavi altına alındı.
Cinsel organından uyuşturucu çıktı
Hayatını kaybeden Erhan K.'nın kaldırıldığı hastanede müdahale sırasında cinsel organında uyuşturucu madde bulunduğu belirlendi.
16 parça eroin bulundu
Polis ekipleri tarafından ölen şahsın cinsel organında sakladığı satışa hazır vaziyette 16 parça eroin ve olay sırasında kullandıkları 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Konuya ilişkin ekiplerin çalışmaları ise sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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