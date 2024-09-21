İstanbul'da polisten kaçan alkollü kadın sürücü kaza yaptı Beylikdüzü'nde alkollü şekilde trafiğe çıkan kadın sürücü, polisten kaçtığı sırada yol üzerindeki tıra arkadan çarptı. Ortalığı birbirine katan kadın sürücü gözaltına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'da gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

Sürücüler ve polis ekiplerinin zor anlar yaşadığı olayın başrolü ise, alkollü bir kadın sürücü...

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Beylikdüzü Liman Caddesi üzerinde seyir halindeki alkollü kadın sürücü, yol üzerindeki diğer araçlara saldırmaya başladı.

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan kadın kaçmaya çalıştı.

KAZA YAPINCA YAKALANDI

Sürücüyü yol üzerindeki tır sürücüleri yolu kapatarak durdururken kadın bu kez de tırlardan birine arkadan çarptı.

Polis ekipleri kadını araçtan çıkararak gözaltına alırken kadın sürücü bağırmaya başladı.

O ANLAR KAMERADA

Polis ekipleri konu ile ilgili çalışma yaparken yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)