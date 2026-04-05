İran duyurdu: ABD'ye ait bir uçak daha düşürüldü

ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar sonrası bölge gittikçe ısınmış durumda.

İran'ın misillemeleri sürerken, yeni bir sıcak gelişme daha yaşandı.

Buna göre İran, ABD'nin bir başka uçağını daha düşürdüğünü duyurdu.

İran Devrim Muhafızları, ABD'ye ait bir nakliye uçağının düşürüldüğünü belirtti.

UÇAK İSFAHAN'DA DÜŞÜRÜLDÜ

İran polisi, İsfahan'da düşürülen uçağın C-130 tipi olduğunu öne sürdü.

"NAKLİYE UÇAĞI YOK EDİLDİ"

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "ABD'ye ait iki C-130 nakliye uçağı yok edildi." dedi.

"KURTARMA OPERASYONU SIRASINDA İMHA EDİLDİ"

Zülfikari, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, ABD'nin kurtarma operasyonu sırasında 1 C-130'un imha edildiğini belirtmişti.

ENKAZ GÖRÜNTÜLERİ BASINA VERİLDİ

Açıklamadan sonra yeni görüntüler servis edildi.

Basına servis edilen görüntüleri İran Devrim Muhafızları'nın verdiği ve hava araçlarının enkaz görüntüleri olduğu öğrenildi.

TRUMP "BAŞARSIZ" OLDU

Devrim muhafızları ABD güçlerinin aradığı ve ABD Başkanı Trump'ın "bulduk" dediği pilotu kurtarma operasyonunun da "başarısız" olduğunu iddia etti.

NE OLMUŞTU

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 3 Nisan'da ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurmuştu.

İran basını, ABD'ye ait savaş uçağının pilotunun yakalanıp esir alınmış olabileceğini kaydetmişti.

ABD basınına konuşan yetkililer de uçağın düştüğünü doğrulayarak mürettebattan bir kişinin kurtarıldığını, ikinci kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

New York Times gazetesinin haberinde, Hürmüz Boğazı yakınlarında F-15 savaş uçağıyla neredeyse aynı anda, ikinci bir ABD savaş uçağının daha düşürüldüğü kaydedilmişti. Haberde, uçağın pilotunun olaydan kurtulduğu aktarılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını açıklamıştı.