ABD'nin İran'da düşürülen uçaktaki pilotları kurtarma operasyonu

ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Bölge gittikçe ısınırken İran, misillemeleri ile hem ABD hem de İsrail'e zarar vermeye çalışıyor.

Özellikle ABD cephesinde kaybedilen bazı askerler, Başkan Donald Trump'ı zor bir döngüye soktu.

Geçtiğimiz günlerde ise İran, ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağını düşürdü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurdu.

Bunun akabinde de İran basını, bazı iddialar ortaya attı.

Bu iddialardan birisi de, ABD'ye ait savaş uçağının pilotunun yakalanıp esir alınmış olabileceğine yönelikti.

UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ DOĞRULANDI

ABD basınına konuşan yetkililer de uçağın düştüğünü doğrulayarak mürettebattan bir kişinin kurtarıldığını, ikinci kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

New York Times (NYT) haberinde, Hürmüz Boğazı yakınlarında F-15 savaş uçağıyla neredeyse aynı anda, ikinci bir ABD savaş uçağının daha düşürüldüğü kaydedildi.

Haberde, uçağın pilotunun olaydan kurtulduğu aktarıldı.

ABD ÖZEL OPERASYONLA KURTARDI

ABD, İran’da düşürülen F-15E savaş uçağının iki pilotunu özel operasyonla kurtardı.

OPERASYONUN DETAYLARI DA ORTAYA ÇIKTI

New York Times (NYT) kurtarma operasyonuna dair detayları da haberinde yazdı.

Gazetede yer alan habere göre operasyon, iki gün sürdü ve zamana karşı bir yarış başladı.

DAĞLIK ALANDA SAKLANDI

Kayıp pilot, İran'ın da arama çalışmaları başlatmasıyla birlikte, dağlık bir bölgede tek başına hayatta kalma mücadelesi verdi.

Pilotun, düşüş sonrası saklandığı ve yanında sadece bir tabanca bulunduğu belirtildi.

CIA, İRAN ORDUSUNU YANLIŞ HEDEFE YÖNLENDİRDİ

ABD ile İran güçleri arasında, yaralı pilota ulaşmak için iki gün süren yoğun bir yarış yaşandı.

Bu süreçte CIA devreye girerek, İran'daki güçleri yanıltmak amacıyla bir aldatma operasyonu başlattı.

İran tarafına, pilotun çoktan kurtarıldığı ve kara konvoyuyla ülke dışına çıkarıldığına yönelik izlenim verildi.

Aynı zamanda CIA, pilotun saklandığı yeri tespit ederek bilgiyi Pentagon ile paylaştı.

GENİŞ ÇAPLI KURTARMA OPERASYONU

Bunun üzerine ABD ordusu, geniş çaplı bir kurtarma operasyonu başlattı.

Operasyona yüzlerce özel kuvvet personeli, onlarca savaş uçağı ve helikopter ile birlikte siber, uzay ve istihbarat unsurları dahil edildi.

Kurtarma görevini, ABD'nin en elit birliklerinden Navy SEAL Team 6 üstlendi.

Pilotun, İran güçlerinden kaçarken, izini kaybettirmeyi başardığı aktarıldı.

Pilotun yanında bulunan sinyal verici ve güvenli iletişim cihazını ise İran tarafından tespit edilmemek için sınırlı şekilde kullandığı belirtildi.

PİLOT KUVEYT'E NAKLEDİLDİ

Operasyon başarıyla sonuçlandı ve yaralı pilot bölgeden çıkarıldı.

Ardından kurtarma timi ve pilot, sağlık tedavisi için Kuveyt'e nakledildi.

İSRAİL YARDIM ETTİ

ABD basınına göre, İsrail, İran’da düşen ABD’li pilotlardan birinin kurtarılması operasyonunda yer aldı.

İsrailli yetkililerin, arama-kurtarma operasyonu sürerken ABD ile bilgi paylaştığı bildirildi.

Ayrıca İsrail ordusu, kurtarma görevi sırasında geçen 36 saat boyunca bölgedeki İran hava saldırılarını durdurmaya yardımcı oldu.

TRUMP: PİLOTLAR KURTARILDI

Pilotlar fırlatma koltuklarıyla uçağı terk ettikten sonra ABD Özel Kuvvetleri devreye girdi.

Operasyonun ardından hem pilotlar hem de kurtarma ekibi güvenli şekilde bölgeden çıkarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump da iki pilotun başarıyla kurtarıldığını açıkladı.

İRAN ÖDÜL KOYMUŞTU

İran'daki ISNA ajansının aktardığına göre yetkililer, "Düşmanı yakalamaya veya öldürmeye yardımcı olanlar valiliğin özel övgüsüne mazhar olacak" açıklamasında bulunmuştu.

İran basınına göre ildeki tüccarlar da "Amerikan işgalcisini" bulana 10 milyar tümen (yaklaşık 3 milyar TL) ödül vadetmişti.