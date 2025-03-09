İHA

İstanbul Esenyurt'ta ilçesinde, cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Savrulan otomobil refüje çarparak ters döndü.

Araç sürücüsü içeride sıkışırken, yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

YARA ALMADAN KURTULDU

Otomobilin içerisinden kurtulan sürücü, şans eseri yara almadan kurtuldu.

Öte yandan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KAZA TRAFİĞE SEBEP OLDU

Sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, bölgede kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.

Ters dönen aracın kaldırılmasıyla trafikte normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Dilan Kılıç
Editor