İstanbul'da restoranda sandalyeli kavga: Masaya atladı kayarak düştü

Kağıthane'de Çağlayan Meydanı'nda bulunan bir restoranda iki grup arasında kavga çıktı. Taraflardan biri diğer gruptakilere sandalye fırlattı. Sandalye atan taraftaki kadın korkulukları aşarak masanın üstüne atladı. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 01.12.2025 10:20
İstanbul Kağıthane'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda bir taraf, diğer tarafa sandalye fırlattı.

KORKULUKLARI AŞIP MASANIN ÜZERİNE ATLADI

Karşı tarafa karşılık vermeden uzaklaşmaya çalışırken bir kadın korkulukları aştı.

Masanın üzerine atlayan kadın masanın devrilmesiyle yere düştü.

SANDALYE FIRLATMAYA DEVAM ETTİ

Tekrar ayağa kalkan kadın, diğerleriyle birlikte karşı tarafa sandalye atmaya devam etti.

Bu sırada bazı kafe çalışanları kavganın ortasında kaldı.

KAFE ÇALIŞANI TARAFLARI AYIRMAYA ÇALIŞTI

Masa ve sandalyeleri tutmaya çalışan kafe çalışanlarından 1 kişi, tarafları ayırmaya çalıştı.

Kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

