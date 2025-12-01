İstanbul'da restoranda sandalyeli kavga: Masaya atladı kayarak düştü

- Kağıthane'de iki grup arasında restoranda kavga çıktı.
- Bir kadın masanın üstüne atlayarak sandalyeyle karşı tarafa saldırdı.
- Kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul Kağıthane'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda bir taraf, diğer tarafa sandalye fırlattı.
KORKULUKLARI AŞIP MASANIN ÜZERİNE ATLADI
Karşı tarafa karşılık vermeden uzaklaşmaya çalışırken bir kadın korkulukları aştı.
Masanın üzerine atlayan kadın masanın devrilmesiyle yere düştü.
SANDALYE FIRLATMAYA DEVAM ETTİ
Tekrar ayağa kalkan kadın, diğerleriyle birlikte karşı tarafa sandalye atmaya devam etti.
Bu sırada bazı kafe çalışanları kavganın ortasında kaldı.
KAFE ÇALIŞANI TARAFLARI AYIRMAYA ÇALIŞTI
Masa ve sandalyeleri tutmaya çalışan kafe çalışanlarından 1 kişi, tarafları ayırmaya çalıştı.
Kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.