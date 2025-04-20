DHA
İstanbul Sultangazi'de alışveriş bahanesiyle markete giren şüpheli, bir süre ayakkabı reyonunu inceledi.
Ardından 800 lira değerindeki indirimli ayakkabılardan birini deneyen şüpheli, beğendiği ürünü ayağına giyerek kendi ayakkabılarını reyonun önüne bıraktı.
HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ MARKETTEN ÇIKTI
Hiçbir şey olmamış gibi reyondan alıp giydiği ayakkabılarla marketten ayrılan hırsız, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Market yetkililerinin durumu fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış