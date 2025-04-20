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İstanbul'da reyonda beğendiği ayakkabıyı giyip marketten çıktı

İstanbul'da reyonda beğendiği ayakkabıyı giyip marketten çıktı Sultangazi'de bir markete gelen şüpheli, indirim reyonundan beğendiği ayakkabıyı giyip, kendi ayakkabılarını markette bıraktı. Şüpheli daha sonra marketten çıkarak bölgeden uzaklaşırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.