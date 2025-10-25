İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle yol çöktü

- İstanbul Fatih'te sağanak yağış nedeniyle Vatan Caddesi'nde yol çöktü.
- Çukura düşmemek için manevra yapan taksi kontrolden çıkarak takla attı.
- Yaralı taksi şoförü hastaneye kaldırıldı ve çöken bölgede güvenlik önlemleri alındı.
İstanbul'un Fatih ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi üzerinde, saat 05.30 sıralarında yol çöktü.
İstanbul'da gece saatlerinde etki olan sağanak sonrası, bulvarın orta şeridinde yaklaşık 3 metre derinliğinde, 6 metrekare genişliğinde göçük oluştu.
BİR ARAÇ TAKLA ATTI
O dakikalarda seyir halinde ilerleyen A.Y. (62) yönetimindeki 34 TKH 16 plakalı taksi, şoförünün açılan çukura düşmemek için yaptığı manevra sonrası kontrolden çıkarak takla attı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza sonrası taksi ters dönerken kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ters dönen otomobilden ekiplerin yardımıyla çıkarılan sürücü A.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Ters dönen taksi ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, çökmenin meydana geldiği noktada güvenlik önlemi alındı.