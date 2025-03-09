Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul Beyoğlu'nda ilk olayda, R.A. ve K.A. caddede telefonla konuşmaya başladığı sırada bir süre çevrede dolaşan şüpheli harekete geçip iki eliyle çifte kapkaç yaparak uzaklaştı.

Mağdurlar şüpheliyi kovaladı ancak yakalayamadı.

AYNI GÜN İÇİNDE İKİ KAPKAÇ

İkinci olay da Kocatepe Mahallesi’nde caddede yürüyen Y.A.K., sokak kesişimine geldiği sırada kapkaça uğradı.

Üçüncü olay ise yine aynı gün Şehit Muhtar Mahallesi’nde yolda yürüyen A.G. sokak kesişimine geldiği sırada karşı taraftan gelen şüpheli, cep telefonunu çalarak kaçtı.

CAMDAN UZANIP ÇALDI

Dördüncü olayda, Tarlabaşı Bulvarı’nda arkadaşıyla yürüyen N.R. sokak kesişimine geldiği sırada şüpheli, elinde bulunan çantayı çaldı.

Beşinci olayda ise aynı gün şüpheli, otomobile binen iki kadının yanına yaklaştı.

Ardından da aracın açık olan camından içeri elini uzatıp cep telefonunu çalıp kaçtı.

İKİ ARKADAŞIN TELEFONUNU AYNI ANDA ÇALDI

Altıncı olay ise aynı gün saat Tarlabaşı Bulvarı’nda H.B., arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada şüpheli elindeki telefonu çalıp kaçtı.

Tüm kapkaç anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Arka arkaya yaşanan olayların ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin olay öncesi ve sonrasında birlikte hareket ettikleri belirlendi.3

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Şüphelilerden birinin A.T., diğerinin ise S.A. olduğu tespit edildi.

Devam eden çalışmalarda şüpheliler Bahçelievler’de yakalanarak gözaltına alındı.

51 ADET SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Emniyete götürülen şüphelilerden A.B.’nin poliste 51 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Şüphelinin ayrıca hırsızlık suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu da tespit edildi.

Emniyette ifadeleri alınarak adliyeye sevk edilen şüpheliler 'kapkaç' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.