İstanbul'da servis minibüsü binaya çarptı Küçükçekmece’de park halindeki kamyonete çarpmak istemeyen servis aracı sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek binaya çarptı.

İHA

İstanbul Küçükçekmece Sultan Murat mahallesinde 34 LZP 846 plakalı servis minibüsünün sürücüsü S.K. sokak üzerinde seyir halindeyken park halindeki bir kamyonete çarpmamak için manevra yapınca aracın kontrolünü kaybetti.

İlk olarak yol kenarında ki mantarlara çarpan sürücü daha sonra bir binaya çarparak durabildi.

SÜRÜCÜ YARA ALMADAN ATLATTI

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Minibüsünün sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken kaldırım üzerinde kimsenin olmaması da muhtemel bir facianın önüne geçti.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Kazanın ardından binada maddi hasar meydana gelirken bina sakinleri ise büyük korku yaşadı.

Yaşanan kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)