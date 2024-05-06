İstanbul'da sevgilisinin doğum günü için caddeyi kapattı, trafik kilitlendi Sevgilisinin doğum gününü kutlamak isteyen bir kişi, çekici yardımıyla caddeyi trafiğe kapatarak doğum günü kutlaması yaptı.

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DHA

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, ilginç bir doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

Gaziosmanpaşa Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde sevgilisine doğum günü sürprizi yapmak isteyen bir kişi, arkadaşlarıyla organizasyon yaptı.

Sevgilisinin kullandığı otomobil seyir halindeyken, trafik akışının yoğun olduğu caddede önce çekiciyle yolu kapattı, ardından da arkadaşına ait araçtan müziğin sesini sonuna kadar açtı.

Doğum günü kutlaması trafiği kilitledi

Müzik eşliğinde ve meşaleler arasında araçtan inen genç kadın, caddede erkek arkadaşına sarıldı.

İlçenin en işlek caddesideki trafik akışı meşaleli doğum günü kutlaması nedeniyle uzun süre aksadı; metrelerce araç kuyruğu oluştu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)