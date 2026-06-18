ABD ordusu açıkladı: İran'a deniz ablukası kaldırıldı

Orta Doğu'da barış havası...

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Fransa’daki Versay Sarayı’nda mutabakat metnine imzayı attı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da Tahran’daki ofisinde anlaşmaya imzasını attı.

ABD ORDUSU DUYURDU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından İran'a yönelik deniz ablukasına ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

DENİZ ABLUKASI KALDIRILDI

ABD ordusu, açıklamada, "Bugün, ABD kuvvetleri Başkan'ın talimatı doğrultusunda İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren ve çıkan tüm deniz trafiğine uygulanan ablukayı kaldırdı." ifadesine yer verdi.

Açıklamada ayrıca Amerikan ordu unsurlarının İran'ın mutabakat hükümlerini tam olarak yerine getirdiğinden emin olmak için bölgede bir süre daha kalacağı kaydedildi.

60 GÜNLÜK MÜZAKERE SÜRECİ

Barış anlaşmasının nihai şartlarının belirlenmesi için 60 günlük müzakere süresi öngörülüyor.

ABD Başkanı Trump, öngörülen 60 günlük sürede esneklik payı bulunduğuna işaret etti. Bu süreyi kesin bir son tarih olarak görmediğini söyledi.

Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance'e de takılmayı ihmal etmedi. Anlaşmanın başarısız olması halinde sorumluluğun bir kısmını başkan yardımcısının üstlenebileceğini söyleyerek, "İşe yararsa tüm övgüyü ben alacağım. İşe yaramazsa suçu JD'ye atacağım." dedi.

İSVİÇRE'DE İMZA TÖRENİ YAPILACAK MI?

İsviçre Dışişleri Bakanlığına göre ABD ve İran heyeti Bürgenstock'ta anlaşmanın uygulanmasına ilişkin ilk müzakereleri gerçekleştirmek üzere bir araya gelecek.

Wall Street Journal gazetesine göre de resmi bir imza töreni yapılmayacak ancak iki taraf arasındaki nükleer müzakereler İsviçre'nin Lucerne kentinde devam edecek.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile özel temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner, İranlı muhataplarıyla üç gün sürecek görüşmelere katılacak. Pakistan ve Katar'dan arabulucular da müzakerelerde yer alacak.

Vance, “İsviçre'ye gitmeyi planlıyoruz ancak tam olarak ne zaman olacağından emin değilim" dedi.

Pakistan devlet medyasına göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İsviçre seyahatini erteledi.

VANCE: 60 GÜNLÜK SÜRE BUGÜN BAŞLADI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, düzenlediği basın toplantısında anlaşmada öngörülen 60 günlük sürenin bugün başladığını söyledi.

Hürmüz'de bir gecede 12 milyon 500 bin varil petrol taşındığını ve İran'ın hiçbir tankere ateş açmadığını belirtti.

“İran'ın balistik füzelerini büyük oranda yok ettik” diyen Vance, “Nihai anlaşmanın parçası olarak İran'ın tüm dünyayı tehdit eden füzelere sahip olmamasını bekliyoruz. Önemli olan İran'ın nükleer programı tekrar başlatmaması. Yeniden başlatması için çok büyük miktarda para bulmaları gerekir.” dedi.

Vance, nihai müzakerelerin Hürmüz Boğazı konusunda 60 gün sonrasına ilişkin şartları belirleyeceğini belirtti.