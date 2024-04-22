İHA
Şişli Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi'ndeki Çağlayan Tüneli'nde, Fatih Çetin yönetimindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Otomobilin motor kısmında çıkan yangının ardından alevlerin büyümesi üzerine sürücü Çetin, araçtan inerek uzaklaştı.
Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Araç hurdaya döndü
Olay nedeniyle trafik dururken bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangın sonrası kullanılamaz hale gelen araç, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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