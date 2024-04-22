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İstanbul'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

İstanbul'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı Çağlayan Tüneli’nde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde yangın çıkarken, o anlar diğer sürücüler tarafından kaydedildi.