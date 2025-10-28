İstanbul'da seyyar satıcı zabıta aracını ateşe verdi

- Kartal'da bir seyyar satıcı, zabıta aracına ve el arabasına el konulmasına sinirlenerek her ikisini de ateşe verdi.
- Alevler, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
- Olay sırasında araçta hasar oluştu ve polis inceleme başlattı.
İstanbul Kartal'da zabıta ekipleri, seyyar satıcının kullandığı el arabasına el koydu.
Duruma sinirlenen satıcı, el arabasını ve zabıta aracını ateşe verdi.
YANGINA BÜYÜMEDEN MÜDAHALE EDİLDİ
Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yangında araçta hasar oluştu.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.