İstanbul'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü

- Esenyurt'ta bir araçtan ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
- Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumu kötü olan D.E. hayatını kaybetti.
- Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
İstanbul'da saat 20.00 sıralarında Esenyurt İncirtepe Mahallesi 240. Sokak’ta bekleyen D.E. (19), T.Ö. (19), U.G. (21) ve E.Ö.'ye (21), plakası henüz öğrenilemeyen bir araçtan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.
BİR KİŞİ MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kurşunların isabet ettiği 4 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan D.E. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.