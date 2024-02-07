İstanbul'da siniri krizi geçiren şahsa müdahale! Özel harekat geldi Pendik'te kendisini eve kilitleyen, evdeki eşyaları ve sokaktan topladığı taşları camdan dışarı atarak mahalleliye zor anlar yaşatan şahıs için özel harekat devreye girdi.

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İHA

Pendik'te Sülüntepe Mahallesi'nde psikolojik sorunlar yaşayan bir şahıs, kendini eve kilitledi.

Çevreye ve evine zarar veren şahıs, evdeki eşyaları camdan dışarı atarak mahalle sakinlerine zor anlar yaşattı.

Şahsın attığı taşların isabet etmesiyle sokak üzerinde park halinde bulunan bir kamyonette maddi hasar meydana gelirken, mahalleli ise polis çağırdı.

Operasyon anları kamerada

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri şahsın binadan atlama ihtimaline karşı zeminde branda açtı.

Şahıs polis ekiplerinin ikna çalışmalarına uzun süre direnince olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Özel harekat polisleri, yapılan hazırlığın ardından binaya girerek operasyon gerçekleştirdi.

Çevreye rahatsızlık veren şahıs, evin kapısını kırarak içeri giren özel harekat polislerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları ise o anlara tanık olan bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi.

"Adam uyuşturucu madde kullanıyormuş"

Olaya tanık olan bir mahalleli, “Adam camı kırdı sonra aşağı indi bağırmaya çağırmaya çalıştı, sonra çıktı. Polis abilerimiz geldi. Sonra adam cama çıktı, taş atmaya başladı. Camı kırdı, tabak kırmaya başladı.

Sonra polis yukarıya çıktı, adam çok zorluk çıkardı. Polis özel harekat kapıyı kırdıktan sonra gördüler ki adam her yerini yaralamış bıçak ile polis gelmeden önce. Adam uyuşturucu madde kullanıyormuş içki de içiyormuş. Daha önceden de köprüye çıkmış.” şeklinde konuştu.

Olaya tanık olan başka bir mahalleli, “Psikolojik sorunları vardı, evden çıkmıyordu, evi dağıtıyordu sürekli. Sıkıntıları vardı psikolojik olarak zihinsel olarak. Şimdi evi her tarafı dağıtmış savaş alanı gibi. Bir defasında da köprüye çıkmıştı kendini yakmak istedi. Kendini köprüden atacakmış, yakacakmış, her zamanki halleri” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)