Abone ol: Google News

İstanbul'da şoförünün hakimiyetini kaybetmesiyle araziye uçan minibüs alev alev yandı

Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu'nda sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarındaki boş araziye uçarak devrildi. Kazanın ardından alev alev yanmaya başlayan minibüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 07.12.2025 16:40
  • Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu'nda minibüs, kaygan yolda kontrolden çıkarak boş araziye devrildi ve alev aldı.
  • Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve kısa sürede söndürüldü.
  • Olayda yaralanan olmadı ve trafik kısa süreliğine kontrollü sağlandı.

İstanbul Tuzla'da sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarında bulunan boş araziye uçarak devrildi.

Kazanın etkisiyle minibüs kısa sürede alev alev yanmaya başladı.

YANGIN İTFAİYE TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Yoldan geçen vatandaşların alevleri söndürmeye çalıştığı yangında ihbar üzerine bölgeye itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri geldi.

Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Yangın nedeniyle otoyolda trafik akışı kısa süreliğine kontrollü olarak sağlandı.

3. Sayfa Haberleri