İstanbul'da şoförünün hakimiyetini kaybetmesiyle araziye uçan minibüs alev alev yandı

İstanbul Tuzla'da sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarında bulunan boş araziye uçarak devrildi.
Kazanın etkisiyle minibüs kısa sürede alev alev yanmaya başladı.
YANGIN İTFAİYE TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ
Yoldan geçen vatandaşların alevleri söndürmeye çalıştığı yangında ihbar üzerine bölgeye itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri geldi.
Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.
Yangın nedeniyle otoyolda trafik akışı kısa süreliğine kontrollü olarak sağlandı.