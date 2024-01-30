Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da sokak kavgası: 1 kişi silahla vurularak yaralandı

İstanbul'da sokak kavgası: 1 kişi silahla vurularak yaralandı Bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma, kavgaya dönüşürken tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavgada 1 kişi ayağından vurularak yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.