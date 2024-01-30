İstanbul sokaklarında tehlike anlar yaşandı.
Zeytinburnu ilçesinde 22.30 sularında yaşanan olay, korkuya sebep oldu.
Dernek binasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede hararetlenerek kavgaya dönüştü.
Kavga kanlı bitti
Çıkan kargaşa, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayırmasıyla son buldu.
Birkaç dakika sonra taraflar arasında tekrar arbede yaşanınca Tahsin S. isimli kişi, yanındaki tabancayla Engin İ.'yi ayağından vurdu.
Hastaneye kaldırıldı
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Engin İ.'yi ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Gözaltına alındı
Polis ekipleri ise yaşanan olay sonrası harekete geçti ve yaptıkları çalışmaların ardından Tahsin S.'yi yakalayarak gözaltına aldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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