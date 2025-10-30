İstanbul'da sözlü taciz iddiası sonrası ortalık karıştı

- Sultangazi'de bir kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından darbedildi.
- Yaralı olan şüpheli, hastanede tedavi edildikten sonra ifadesi için polis merkezine götürüldü.
- Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi’nde bir kadına sözlü tacizde bulunulduğu iddiası sonrası ortalık bir anda karıştı.
İddiaya göre sokakta yürüyen bir kadını takip eden şüpheli, kadına sözlü şekilde taciz etti.
MAHALLELİ TARAFINDAN DARBEDİLDİ
Durumu fark eden mahalle sakinleri, kadının yardım çağrısı üzerine şüpheliye müdahale etti.
Tartışmanın büyümesiyle şüpheli, çevredekiler tarafından darbedildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Yaralanan şüpheli, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.