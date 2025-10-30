İstanbul'da sözlü taciz iddiası sonrası ortalık karıştı Sultangazi’de bir kadına sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından darbedildi. Yaralanan şüpheli, hastanede yapılan müdahalenin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.