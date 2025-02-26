İHA
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde son zamanlarda giderek artan cinsel saldırı vakaları polis ekipleri harekete geçti.
Tek tek dinlenen mağdur kadınların ifadeleri doğrultusunda Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede geniş çaplı bir çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında birçok güvenlik kamerası incelendi.
YAKALANDI
Görüntülerde şüpheliyi tespit eden ekipler, şahsın kimlik bilgilerine de erişti.
Şüphelinin evinin adresinin de belirlenmesiyle operasyon düzenlendi.
Ekipler baskında, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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