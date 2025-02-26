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İstanbul'da cinsel saldırı operasyonu: Ataşehir sapığı yakalandı

İstanbul'da cinsel saldırı operasyonu: Ataşehir sapığı yakalandı Ataşehir ilçesinde birçok cinsel taciz ve tecavüz olayının faili olduğu tespit edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.